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G20杭州峰會：世界經貿發展的裏程碑
2016.09.16, 16:12, Friday 作者 本報社論 [字号: ]

　　【本報社論】當今世界，經濟複蘇乏力，需要開辟新的增長空間和動力；國際貿易持續低迷，需要注入新的活力，此次G20杭州峰會上，各國首次在“頂層設計”上確認了結構性改革的重要性，確定了9大優先領域和48項指導原則。其中促進貿易和投資開放被列在第一位。與會各方均認為，杭州峰會是一屆友好、合作與務實的峰會，是世界經濟和貿易發展的一個轉折點，具有裏程碑意義。
　　杭州峰會上，聚焦世界經濟面臨的最突出、最重要、最迫切的挑戰，各方就“加強政策協調、創新增長方式”“更高效的全球經濟金融治理”“強勁的國際貿易和投資”“包容和聯動式發展”“影響世界經濟的其他突出問題”等重點議題展開了討論，取得了豐碩的成果。
　　杭州峰會達成的重要共識，彰顯了中國方案的凝聚力，體現了G20的引領作用，面對當前世界經濟的風險和挑戰，G20決心為世界經濟指明方向，規劃路徑，繼續加強宏觀政策溝通和協調，發揚同舟共濟、合作共贏的夥伴精神，凝聚共識，形成合力；決心創新增長方式，為世界經濟注入新動力，開展全方位、多層次、寬領域創新，大力推進結構性改革，為全球增長開辟新路徑；決心完善全球經濟金融治理，提高世界經濟抗風險能力，繼續推動國際金融機構份額和治理結構改革，繼續深化反腐敗合作；決心重振國際貿易和投資這兩大引擎的作用，構建開放型世界經濟，繼續支持多邊貿易體制，重申反對保護主義承諾；決心推動包容和聯動式發展，讓二十國集團合作成果惠及全球，為全人類共同發展貢獻力量。這“五點共識”富有現實針對性，傳遞出G20成員攜手共促世界經濟增長的決心，為國際經濟合作和全球經濟治理開創了新願景。
　　G20杭州峰會在貿易方面達成多項成果：批准《G20貿易投資工作組工作職責》，實現G20貿易投資政策合作機制化；批准《G20全球貿易增長戰略》，為促進全球貿易和經濟可持續發展指明方向；堅定支持多邊貿易體制，積極推進多哈回合談判。
　　G20制定全球貿易增長戰略，確立了降低貿易成本、加強貿易投資政策協調、促進服務貿易、增強貿易融資、制訂貿易景氣指數、促進電子商務發展等支柱，為恢複全球貿易活力指明了方向。
　　當前，各大經濟體的貿易保護主義傾向依舊明顯，2008年以後出臺的貿易保護措施，有75%還在發揮效力。而且，國際產業結構轉移的趨勢還在延續，急需發揮貿易對經濟增長和創造就業的引擎作用。
　　中國是全球第二大經濟體、貨物貿易第一大國、服務貿易第三大國，也是吸引外資第一大國和對外投資第三大國，在全球貿易投資版圖中的地位舉足輕重。8月份數據透露出中國外貿企穩向好的跡象，外貿下行壓力得到了一定緩解。9月8日，中國海關總署發布的最新進出口數據十分搶眼：8月份，中國進口增速由負轉正，出口實現6連增；前8個月，進出口降幅大幅收窄，進出口總值達15.37萬億元人民幣。其中，出口同比增長5.9%；進口同比增長10.8%，為2014年11月以來首次正增長；貿易順差收窄5.1%，連續5個月上升。中國外貿結構轉型升級成效顯著，外貿結構性優勢加快積累。一般貿易、民營企業進出口保持增長且比重不斷提升，中國外貿結構正在持續改善。
　　在全球經濟增速低迷之時，保護主義明顯抬頭、反全球化聲音甚囂塵上的情況下，G20成員加強貿易投資合作更具現實意義。G20杭州峰會承擔了推動全球經濟再合作的重任，貿易投資、財政政策、金融政策是G20的三大支柱。貿易投資合作能夠讓各經濟體擴大資源配置的範圍，加速技術轉移，開拓商機，是深化各經濟體合作的黏合劑和助推器。
G20杭州峰會已經規劃了在貿易投資領域的宏偉藍圖，還需全體G20 成員特別是未來幾年G20會議主辦國的努力，才能將峰會取得的共識轉化為行動，將成果落到實處，形成各國增長相互促進、相得益彰的合作共贏格局。

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